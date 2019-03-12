Öğretmene yüksek lisans geliyor

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Öğretmenlerle ilgili yüksek lisans çalışması olduğunu bildirdi.

Hürriyet'e konuşan Safran, Böyle bir çalışma olduğunu, bu çalışmanın öğretmenleri rahatsız etmeden olacağını, zoraki yapılacak bir uygulama değil, kariyere bağlı olarak yapılacağını, belirtti.

Bakan Yardımcısı Safran açıklamasının devamında öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ve gelişimlerini sağlamaları konusunda onları rahatsız etmeden, tedirgin etmeden gönüllülük esasına göre motive edip mesleki gelişimlerini sağlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.