'Öğretmen de öğrenci de mutsuz'

Ceren ŞAHİN

EĞİTİM-Sen, Alanya'daki üyeleriyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi, Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan da eğitim emekçilerini dayanışma gecesinde yalnız bırakmadı. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Aydoğan, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekti ve "Bakanlık mutsuz öğretmenler ve öğrenciler yaratmaya yönelik politikalarında ısrarcı davranıyor" dedi.

‘ATANAMAYANLAR İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDİYORLAR’

Atanamayan eğitim emekçilerinin ya iş cinayetlerine kurban gittiğini ya da intihar ettiklerini ifade eden Aydoğan, “Bizim mücadelemiz, mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddetme mücadelesidir. Bu süreçte aynı zamanda mutsuz öğretmenler de yaratıldı. Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz başka işlerde çalışırken iş cinayetlerine kurban gittiler. Her gün yeni bir haberi üzülerek almaya da devam ediyoruz. Ya da özel okullarda gördüğümüz gibi, son derece düşük ücretlerle, her türlü mobbing altında çalışmak zorunda bırakıldılar, bırakılıyorlar. Birçok arkadaşımızın bu süreçte ataması yapılmadığı için yaşamaya dair umutlarının kalmadığına tanıklık ettik" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, Gaziantep’te öğretmenlik yapan Saadet H’nin arkasında bir Facebook mesajı bırakarak intihar ettiğini hatırlattı. "Mesajında sevdiği kişiye ve öğrencilerine veda eden öğretmenin ‘Ben yapamadım. Her gün ‘Pamuk ipliğine bağlısınız’ sözünden bıktım, usandım’ demişti" diyen Aydoğan, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın mutsuz öğretmen yaratma konusundaki ısrarı devam ediyor" şeklinde konuştu.

'BİRBİRİMİZİN SESİNE SES OLALIM'

Aydoğan, açıklamalarını örgütlenme çağrısı yaparak sonlandırdı: Eğitim memleketimizin geleceğidir. Biz bu memleketin tamamıyız. Birlikte birbirimizin sesine ses olursak, kamusal, laik, bilimsel eğitimi birlikte kazanabiliriz.