Öğretmen adayları dikkat! Yaş sınırı kalktı

BİNLERCE genç öğretmen adayı öğrencileri ile buluşacağı günü heyecanla beklerken birçoğu yaşanacak süreçle ilgili net bilgiye sahip değil.

PEDAGOJİK FORMASYONU OLMAYAN ÖĞRETMEN OLABİLİR Mİ?

Özellikle fen edebiyat fakültesi mezunu gençler öğretmenlik mesleğini yapmak istiyor. Fakat eğitim fakültesi mezunu olmamaları nedeni ile Pedagojik formasyon almaları gerekiyor. Ancak istisnai durumlarda, yani; öğretmen ihtiyacının karşılanamaması halinde Pedagojik formasyonu olmayanların da ataması yapılabilir. Fakat bu düşük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor.

Lisans programlarında okuyan ve öğretmen olmak isteyenlerin okudukları dönemde Pedagojik formasyon almaları kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

KPSS SINAVINA NE ZAMAN GİRİLİR?

Devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyenlerin KPSS sınavına girmesi gerekiyor. Ancak lisans programının 3. Sınıfındayken girilen KPSS sınavları geçerli olmuyor.

ÖZEL KURUMLARDA ÖĞRETMENLİK YAPANLARIN DURUMU

Özel kurumlarda ücretli olarak öğretmenlik yapanlar da eğitim fakültesinden mezun olanlar gibi KPSS sınavına girip yeterli puanı almaları halinde atamaları yapılıyor.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Birçok kişi devlet okullarında öğretmenlik yapmak istiyor. Fakat atamalarının yapılmaması ya da farklı bir kurumda görev yapmaları nedeniyle öğretmen olarak atanamamış ve 40 yaşını geçmiş kişiler de öğretmenlik yapmak istiyor. Daha önceden bulunan 40 yaş sınırının kaldırılmasıyla 40 yaşının üzerindeki kişiler de öğretmen olarak devlet kurumlarına atanabilir.

YURT DIŞINDA ÖĞRETMENLİK OKUYANLARIN DURUMU

Yurt dışında öğretmenlik eğitimi alanların MEB’de öğretmen olarak atanabilmeleri için okudukları okulun MEB ile denkliği olması gerekiyor. Bu durumda yurt içinde okuyan öğrenciler gibi sınava girerek atanabilirler.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Binlerce kişi öğretmenlik hayali kurarken bu hayali gerçekleştirenler de ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. 2019’da Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 3 bin 556 lira, en yüksek öğretmen maaşı ise 4 bin 88 lira oldu.