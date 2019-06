Öğretim yılına şenlikli veda

ŞENLİK kapsamında kolej, AKK The Vox grubunu okul kampüsünde ağırladı. Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerini hayata hazırlayan Alaaddin Keykubat Koleji, geçtiğimiz nisan ayında da Kariyer Günleri ile başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Ağız Diş Sağlığı Başhekimi Elif Akçalıoğlu, Alanya Mimarlar Odası Başkanı İbat Bostancı olmak üzere Alanya’nın önemli değerlerini kendi kampüsünde misafir ederek üç gün boyunca önemli bir etkinliğe imza atmıştı.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR ŞENLİĞİYLE SONLANDI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın sonunu AKK bahar şenliği ile sonlandırdı. AKK Yönetim Kurulu Üyesi Hüsniye K. Baysal, "Yıl boyunca yapmış olduğumuz farklı ders metotları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerimizi hayatın her anlamında yetiştirdiğimiz çok güzel bir eğitim öğretim yılını tamamlamak üzereyiz. Bugün de 2018/2019 yılını güzel bir şekilde bitirmek için öğrencilerimiz ile beraber bahar şenliği konseptiyle The Vox grubunu misafir ettik. Her sene gerek ulusal gerek yerelde farklı sanatçıları misafir ederek üniversitelerde yapılan bahar şenliklerinin daha mikro ölçekte okulumuz kampüsünde gerçekleştirdik. 2018/2019 eğitim öğretim yılı umarım tüm öğrenciler için güzel bir yıl olarak geride kalırken hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.