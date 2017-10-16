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"Öğrenciyim, yapmayın abi" dedikçe vurdular

Konyasporlu taraftarlar, Galatasaray maçı için şehre gelen sarı-kırmızılı taraftarı darp etti. Saldırganlar, G.Saray formasını da yaktı

"Öğrenciyim, yapmayın abi" dedikçe vurdular

Konyasporlu taraftarlar, Galatasaray maçı için şehre gelen sarı-kırmızılı taraftarı darp etti. Saldırganlar, G.Saray formasını da yaktı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:07
"Öğrenciyim, yapmayın abi" dedikçe vurdular
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SÜPER Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçından önce meydana gelen olay kan dondurdu.  Muğla'dan gelen bir  Galatasaray taraftarına saldıran saldıran holiganlar, sarı-kırmızılı gencin yalvarışlarına aldırış etmeden onu darp etti.

LINNES İMZA ATMIŞTI

Genç taraftarın elindeki formasını da almaya çalışan Konyasporlu holiganların karşı Galatasaraylı taraftarın "Öğrenciyim abi almayın" dediği görüntüler ise yürek burktu. Gencin formasında Galatasaraylı futbolcu  Martin Linnes'in imzası olduğu öğrenildi. Holiganlar son olarak yaktıkları forma görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

GALATASARAY JEST YAPTI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi  Ural Aküzüm  Twitter hesabından  Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz  Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak diyerek açıklama yaptı. Haberi öğrenen  Galatasaray taraftarı "Beni derbiye davet eden  Galatasaray yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum , iyi ki de Galatasaraylıyım" diyerek sevincini dile getirdi.

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Sarı LacivertlilerSarı KırmızılılarMartin LinnesGalata SarayUral Aküzüm
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