Öğrencilere trafik semineri

MANAVGAT'TA çeşitli okullarda öğrencilere yönelik uygulanan proje kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilecek 'Trafik Güvenliği ve Düzeni' seminerin onuncusu Manavgat Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde yapıldı. Okulun konferans salonunda 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan semineri Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli memur Yusuf Yılancı verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 3- 17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirilen 'Trafik Dedektifleri' projesi ile Manavgat'ta 2016-2017 eğitim öğretim yılında 46 okulda 3 bin 848 öğrenciye trafik eğitimi verildiği belirtildi.

