Öğrencilere 'Hayati' eğitim

GELECEĞİN sağlıkçıları olan üniversite öğrencilerine Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aslı Türkay Kunt tarafından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda eğitim verildi.

Eğitimde acil müdahale gerektiren ve intravenöz (toplardamar içine yapilan enjeksiyon) erişimin sağlanması gereken ancak sağlanamayan tüm durumlarda (yanık, şok gibi olaylarda) yapılması gereken kemik içine damar yolu açılımı uygulamalı olarak anlatıldı. Aslı Türkay Kunt, “Toplardamar içine yapılan enjeksiyondan hızlı olan ve kullanılan ilacın etkisini daha hızlı gösterebilen bir ilaç uygulaması olan kemik içine damar yolu bazı durumlarda kurtarıcı olabilmektedir. Bu uygulamayı kemik erimesi olan, uygulamayı yapacağımız bölgede enfeksiyonu, yanığı ve kırığı olan kişilere uygulayamıyoruz. Özellikle kalp krizi ve çocuklarda etkili bir yöntemdir” diye konuştu. Kunt, daha sonra öğrencilere maket üzerinden kemik içine damar yolu açmayı uygulamalı bir şekilde gösterdi.

