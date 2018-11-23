Öğrencilere geri dönüşüm anlatıldı

KUMLUCA'DA okullarda ve öğrencilerin evlerindeki ambalaj atıklarını ayrıştırmasını sağlamak, çevreyi korumak, gelecek nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmak amacıyla geri dönüşüm eğitimi verildi. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak geri döşümü ile ilgili olarak Sultan Alpaslan İlkokulunda öğrencilere yönelik olarak Kumluca Belediyesi ve Lisanslı Firma Erensan Geri dönüşüm tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısında, öğrencilere, ülke kaynaklarının ve çevrenin korunması için ambalaj atıklarının çöpe atılmaması, geri dönüşüme gitmesi konuları anlatıldı. Ayrıca öğrencilere verilen eğitimde hangi atıkların geri dönüşümü var, hangi atıkların yok bilgisi de verildi. Öğrencilere, plastik, cam gibi atıkların ayrıştırılması yanında toplanılan 1 ton kağıt atık sayesinde 17 tane ağacın kesilmekten kurtulduğu da anımsatıldı.