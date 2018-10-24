Öğrencilerden jet açıklama

PAMUKKALE Üniversitesi'nde okuyan ve Alanyaspor taraftarı olan bir grup Alanyalı öğrenci, Alanyalı Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etmişti. Ziyarette Alanyaspor formasına benzeyen imitasyon formalar giyen öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyada yer alınca, taraftarlar da bu duruma tepki gösterip "Mevlüt Demir müdürümüz Alanyaspor Store varken neden imitasyon formaları öğrencilere dağıttı?" yorumunu yapmışlardı.

'KENDİMİZ YAPTIRDIK'

PAÜ Alanyaspor Taraftar Grubu lideri Kerimcan Yüzen, dün konu ile ilgili bir açıklama yaparak durumun tamamen farklı olduğunu söyledi. Yüzen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün üzülerek okuduğumuz bir haberden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle PAÜ Alanyaspor bir taraftar grubudur. 4 yıl önce kurulan grubumuzun amacı; gurbette Alanyaspor'u desteklemek, temsil etmek ve diğer üniversitelerde okuyan arkadaşlarımıza örnek olmaktır. Futbolla ilgilenen tüm taraftarların bildiği üzere her taraftar grubu kendini temsil eden bir forma tasarlar. Biz de, PAÜ Alanyaspor taraftar grubu olarak bir forma tasarlama kararı aldık. Tasarladığımız formaya yeterli maddi imkanı sağlayamadığımız için sponsor arayışı içerisine girdik. Alanya'da bir çok kapıyı çalmamıza rağmen maddi manevi hiçbir destek alamadık. Bu uzun sponsor arayışımız sonucunda bize sponsor olmayı kabul eden tek kişi hemşehrimiz Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir oldu. 'Mevlüt Demir forma dağıttı' ibaresi kesinlikle yanlıştır. Sayın Demir taraftar grubumuza sponsor olmuştur. Verdiği desteklerden dolayı PAÜ Alanyasporlular olarak teşekkürü borç biliriz."

