Öğrencilerden GES ziyareti

ALANYA Belediyesi Güneş Enerji Santrali, geleceğin genç beyinlerini ağırladı. GES sahasına yapılan teknik geziye, Mahmutlar İlkokulu’ndan 90 öğrenci ve sınıf öğretmenleri katılım sağladı. Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES – 1, GES – 2 ve GES – 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi.

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güneş Enerjisi Santralinin gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yaptığı açıklamada tesiste bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan tesisimizde ilerleyen zamanlarda çevreye duyarlı diğer öğrencileri de ağırlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını ve bu konudaki bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla çevre projelerine ivme kazandıracağız.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 16:37