‘Öğrencilerde para yok, öğretmenler yol gösterici olamıyor’

Haber: Cem Akıllı

ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve 7 ülkeden çocukların katıldığı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen kitap fuarıyla ilgili olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu ve Çınar Yayınları’nın sahibi Aydın Ilgaz’dan eleştiriler geldi. Organizasyonunun ilk günündeki etkinliklerin takdire şayan olduğunu belirten Ilgaz, aynı performansın sonraki günlere aktarılamadığını belirtti. Fuara gelen öğrencilerin maddi durumunun ve kitaplar hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğunu belirten Ilgaz, “İlgisizlik var diyemem, ilgi var, ama çocukların kitap alacak paraları yok. Öğretmenleri de çeşitli baskılardan dolayı öğrencileri yeterince bilgilendiremiyor.” dedi. İşte Ilgaz’ın fuarla ilgili açıklamaları:

‘KUMBARALAR BOŞ KALMIŞ’

“İlk gün (23 Nisan), büyükşehirlerde bile görmek şansına sahip olmadığımız bir performansa şahit olduk. Muhtelif ülkelerden gelen çocukların sundukları gösterilerden oluşan günü mutlulukla bitirdik. Ama ertesi günkü, kitapla ilgili tarafın çok zayıf kaldığını gördük. Bir kampanya düzenlenmiş ve çocuklara karton kumbaralar verilmiş, ama bunlar boş kalmış. Kitaba olan ilgisizlik diyemem, ilgi var, ama çocuk diyor ki ‘Kitap alacak param yok.’.

‘ÖĞRETMENLERİ RAHAT BIRAKALIM’

Çocuklar, okumaları gereken kitaplar hakkında önceden bilgi sahibi olmalı. Öğretmenlere hak veriyorum, birçok baskıdan dolayı ‘Şu yazarın şu kitabını alın.’ diyemiyorlar. Çünkü velinin birisi çıkıp okula şikayet edebilir, çeşitli bahanelerle öğretmeni zan altında bırakabilir. Öğretmenlerin iyi niyetlerini görüyorum. Çocukları fuara getiriyorlar ve ‘Buyurun, seçin.’ diyorlar, ama ne yazık ki yazarları, edebiyatı, kültürü çocuklara yeterince öğretemedikleri için, hatta fuarda kimlerin olacağını bilmediklerinden bir yol gösterici olamıyorlar. Lütfen, öğretmenlerimizi rahat bırakalım ve onlar da almış oldukları eğitim doğrultusunda öğrencilerini yetiştirsinler. Babam Rıfat Ilgaz’ın dediği gibi; kötü öğretmen, kötü veli, kötü öğrenci yoktur, kötü eğitim sistemi vardır.”