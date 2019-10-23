Öğrenciler hayvanlarla buluşuyor
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde gerçekleşen “Hayvan Sevgisi Aşılama ve Bilinçlendirme” projesi kapsamında hazırlanan çalışmalar sürüyor
Mazlume GÖKTAŞ
ÇALIŞMALAR kapsamında seminerler düzenlenerek ilçede buluna anaokulu öğrencileri hayvan sevgisi konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hekimler tarafından bilinçlendiriliyor. Hergün bir okulun öğrencileriyle buluşularak hem hayvanların arzu ettiği sevgi elini uzatacak nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunuluyor hem de barınma yerlerinin çoğaltılmasını sağlamak adına Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde çalışmalar sürdürülüyor. Projenin birinci bölümünü oluşturan anaokulları ziyaretleri tamamlanarak ilerleyen süreçte ilkokullarla projeye devam edilecek. Okulların bahçe durumuna göre sorumlu öğretmen ve öğrencilerin isteği üzerine isteyen okullara kedi evi verilerek periyodik bakımlarının da yapılması sağlanan proje ile çeşitli çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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