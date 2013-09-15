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Öğrenciler ders başı yapacak

İlk, orta ve lise öğrencileri yarın ders başı yapacak

Öğrenciler ders başı yapacak

İlk, orta ve lise öğrencileri yarın ders başı yapacak

15 Eylül 2013 Pazar 12:26
Öğrenciler ders başı yapacak
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İLK, orta ve lise öğrencileri yarın itibariyle ders başı yapacak. Alanya Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu, "2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda özel okullarla birlikte 18 bin 900 civarında ilkokul öğrencimiz, 17 bin civarında ortaokul ve 13 bin 900 öğrencimiz de liseye başlayacak. Bunun yanı sıra, 8 bin 500 de Açık Öğretim öğrencimiz var. Toplamda ise, 63 bin civarında öğrenci Alanya'da eğitim öğretim görecek. Bunların kontrolü bizde. Bizi ve öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek herhangi bir şey yok" dedi. Öğretmen atamalarının da tamamlandığını belirten Köseoğlu, bazı eksiklikleri ise ataması yapılamayan öğretmenleri ihtiyaç olan yerlere görevlendirerek gidereceklerini açıkladı.

Öte yandan yarın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkçğretim Haftası Kutlama Programı da gerçekleştirilecek. Program kapsamında saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Daha sonra Kemal Şubesi İlköğretimm Okulu'nda devam edecek olan programda önce halk oyunları gösterileri sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler çeşitli şiirler okuyacak. Daha sınra sırasıyla okul müdürü Hatice Özen, Köseoğlu, Alanya Belediye Başkanı Sipahioğlu ve Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir konuşma yapacaklar. Öğrenci andının okumasının ardından folklor gösterileri sunulacak.
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Son Güncelleme: 15.09.2013 12:39
Anahtar Kelimeler:
AlanyaOkulAçılışİbrahim Köseoğlu
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