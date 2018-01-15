Öğrenciler bu habere çok sevinecek! Bakandan sömestr müjdesi

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." dedi.

''HER ÖĞRENCİ BAŞARILIDIR''

Yılmaz, Kanal 7 televizyonunda yayımlanan programda, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi.

''ÖDEV VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi.

''BOL BOL KİTAP OKUYUN''

Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.

''EVLATLARIMIZI ELEKTRONİK BAĞIMLILIKTAN KURTARMALIYIZ''

Öğrencileri, kişiyi asosyal yapan, çevre ve ailesinden koparan, dünyadaki gelişmelerden dışarıda tutan teknoloji bağımlılığına karşı korumak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknolojik zemine doğru herkes kayıyor. Kimisi çok hızlı kayıyor, kimisi adım adım gidiyor. O halde adım adım giderseniz kontrollü gidiyorsunuz ama adım adım gitmeyip de sürükleniyorsanız o zaman nerede duracağınızı da bilmezsiniz." dedi.

''MEDYA OKURYAZARLIĞINI KAZANDIRMALIYIZ''

Okullarda okuryazarlık dersi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Medya okuryazarlığını evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Medyadan her duyduklarına, her gördüklerine inanmamalarını, mutlaka sorgulayıcı olmalarını ve onun kendilerini değil kendilerinin onu kullanmasını istiyoruz. Teknolojiyi de öyle, teknoloji okuryazarlığında teknolojinin bizi kullanmasına izin vermeyelim."

Yılmaz, teknoloji bağımlılığının sadece Türkiye'nin problemi olmadığını, gelişmiş ülkelerde de bu problemin olduğunu bildirdi.

Belirlenen hedefler çerçevesinde, eğitimde tam güne geçiş, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve yabancı dil eğitimi konularında ne kadar yol alındığına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan reformların Türkiye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin eğitimde yapacağı reformların diğer alanlara da katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimi iyi kılarsanız geri kalanlar da iyi olur. Eğitimi ihmal ederseniz, diğer alanlar da ihmal edilmiş olur. Eğitim her şeyin başı. Yolların birleştiği nokta." dedi.

Hedeflerinin herkes için kaliteli bir eğitim sunmak ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğuna değinen Yılmaz, bunun için olmazsa olmaz unsurlardan birisinin ikili eğitimin ortadan kaldırılması ve tam gün eğitime geçilmesi olduğunun altını çizdi.