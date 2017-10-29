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Öğrenciler Alanya'yı gururlandırdı

Antaya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros yarışmasında, Alanya Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu öğrencileri, küçük erkekler kategorisinde il 1'incisi, yıldız erkekler kategorisinde ise il 3'üncüsü oldu

Öğrenciler Alanya'yı gururlandırdı

Antaya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros yarışmasında, Alanya Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu öğrencileri, küçük erkekler kategorisinde il 1'incisi, yıldız erkekler kategorisinde ise il 3'üncüsü oldu

29 Ekim 2017 Pazar 20:21
Öğrenciler Alanya'yı gururlandırdı
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BAŞARILI öğrenciler, yarışmada aldıkları derecelerle 10 Kasım'da Ankara'da yapılacak yarışlarda Alanya'yı temsil edecekler. Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Kros yarışmasında, Yeşilöz Ortaokulu öğrencilerinden Hüseyin Utku ve Hayriye Gök yıldız kategorilerinde 2. olurken, Atika Musluoğlu 3., Medine Alagöz ise 7. oldu.
Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Alanya Milli Eğitim camiamızı gururlandırdılar. Bu dereceleri ile Ankara'da 10 Kasım'da yapılacak olan yarışlarda ilçemizi temsil edecekler. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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AntayaEkim CumhuriyetKupası KrosAlanya Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu
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