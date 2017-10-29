Öğrenciler Alanya'yı gururlandırdı

BAŞARILI öğrenciler, yarışmada aldıkları derecelerle 10 Kasım'da Ankara'da yapılacak yarışlarda Alanya'yı temsil edecekler. Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Kros yarışmasında, Yeşilöz Ortaokulu öğrencilerinden Hüseyin Utku ve Hayriye Gök yıldız kategorilerinde 2. olurken, Atika Musluoğlu 3., Medine Alagöz ise 7. oldu.
Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Alanya Milli Eğitim camiamızı gururlandırdılar. Bu dereceleri ile Ankara'da 10 Kasım'da yapılacak olan yarışlarda ilçemizi temsil edecekler. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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