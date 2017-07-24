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Öğrenci yurtlarında yeni dönem: 2 öğrenci bir odada kalamayacak

Yeni Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, öğrenciye hitap eden yerlerin odalarında ya bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci kalabilecek

Öğrenci yurtlarında yeni dönem: 2 öğrenci bir odada kalamayacak

Yeni Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, öğrenciye hitap eden yerlerin odalarında ya bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci kalabilecek

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:58
Öğrenci yurtlarında yeni dönem: 2 öğrenci bir odada kalamayacak
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MİLLİ Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında, öğrencilere hizmet veren konaklama alanlarının ruhsat ve izinlerinde yeni dönem başlıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.

İZİN VE RUHSATLAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ALINACAK

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı  Hüseyin Yıldızhan,  6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla öğrencilerin konaklayacağı ve kalacağı yurtlar, özel öğrenci evleri, öğrenci pansiyonları, öğrenci konukevleri, apartlar, öğrenci stüdyo dairelerinin bir yönetmeliğe bağlanarak izin ve ruhsatlarını  Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alma mecburiyeti geldiğini söyledi.

Öğrenci barındırma hizmetini ilk defa verecek yerlerin 30  Eylül'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat ve izin almaları gerektiğini vurgulayan Yıldızhan, "Bu kanun ve yönetmeliklere uymayanlar yıl içindeki kontrollerde tespit edilip kapatılacaktır. Dolayısıyla öğrenci mağdur olacaktır. Onun için 2017-2018 eğitim öğretim yılına girerken, öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve bu hizmeti yapacak olan iş yerlerinin de bu kurallardan bilgisi olsun istiyoruz." diye konuştu.

VELİLERE UYARI

Yıldızhan, öğrencilere ve velilere ruhsatlı konaklama alanlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Önümüzdeki eğitim yılında öğrencisini herhangi bir konaklama yerine yazdıracak olan velilerin, bu kurallara uyulup uyulmadığına bakması gerektiğine dikkati çeken Yıldızhan, şöyle devam etti:

"Yoksa ileride mağdur olabilir, buralar kapanabilir. Dolayısıyla kış ortasında yer değiştirmek ev, apart yurt bulmak zorunda kalabilirler. Öğrencilerin kalacağı yerlerin belirli büyüklüklerde olması, banyo ve tuvaletlerinin, yangın tedbirlerinin, gaz kaçaklarının önlenmesi adına gerekenlerin olması lazım. Bunları belgeleyerek milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat alınması gerekmektedir. Ruhsat ve izin aldıktan sonra aynı koşulu sağladığı sürece öğrenciye hizmet edebilir, gelir temin edebilirler."

İKİ ÖĞRENCİ BİR ODADA KALAMAYACAK

Yeni yönetmelikle ciddi değişikliklerin de geldiğini belirten Yıldızhan, öğrenciye hitap eden yerlerin odalarında ya bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci kalabileceğini aktardı.

Yıldızhan, yönetmeliğe göre iki öğrencinin bir arada kalmasının sakıncalı görüldüğünü dile getirerek, "Onun için de 3 kişilik odaların banyo ve tuvalet sahaları hariç 24 metrekare olması lazım. Aksi halde o oda bir kişiye hitap eden bir yer olabilir. Mevcut yerlerin bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilerin konakladığı yerlerin, alkol satışının yapıldığı iş yerlerine, kahvehanelere, eğlence merkezlerine kapıdan kapıya 100 metreden fazla mesafe bulunması lazım. Yoksa ruhsat alamazlar" şeklinde konuştu.

KONTROL EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Yönetmelik değişikliğinin ardından il milli eğitim müdürlüklerinde kontrol ekiplerinin oluşturulacağını anlatan Yıldızhan, öğrencilerin hangi konaklama alanlarında kaldığının üniversite tarafından bilineceğini kaydetti.

Yıldızhan, ruhsat almış ve öğrencilere hizmet veren mevcut yerlerin, 2019 yılına kadar yeni yönetmeliklere uyum sağlamasını gerektiğini anımsatarak, "Burada bilhassa personel konusu önemli. Kız yurtlarında erkek personel, erkek yurtlarında da bayan personel çalıştırılamayacak. Kanuni müeyyideleri var. Daha önce ruhsat ve izin almayanlar 30  Eylül'e kadar başvurabilirler" diye konuştu.

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Milli Eğitim BakanlığıHüseyin Yıldızhan6 MayısEylülMEB
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