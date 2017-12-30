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Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi

SİVAS’ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak korumaya alındı

Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi

SİVAS’ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak korumaya alındı

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:02
Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi
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DÜN akşam saatlerinde Hafik ilçesindeki Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdu’nun bahçesine nesli tükenmekte olan 1 yaşındaki bir vaşak girdi. Çıkmak için çaba harcayan vaşak,yurt görevlileri Cengiz Kayhan ve Murat Yalçın tarafından fark edildi. İlk gördüklerinde kedi olabileceğini düşündükleri hayvanı yakalayan görevliler, uygun bir kafes yaptı. Aç olan hayvana yiyecek ve su vererek dinlenmesine sağlayan görevliler,yetkililere bilgi verdi.

Yurtta kalan öğrencilerin de ilgi odağı olan vaşağa 'Misafir’ ismi verildi. Öğrencilerden Öznur Yıldırım,hayatında ilk defa vaşak gördüğünü belirterek, "İlk defa böyle bir canlı gördük. Daha önce tilki gelmişti, ama ilk defa bir vaşak geldi sanıyorum Türkiye’de üçüncüsü bizim yurdumuzdakiymiş. Misafirimiz adını da ’Misafir’ koyduk, çok mutluyuz." dedi.

Fatma Kılınç isimli öğrenci ise, "Ben hayatımda hiç vaşak görmemiştim. Tehlikeli hayvan olduğunu dahi bilmiyordum. Yurdumuza gelmesi sayesinde tanıdık. İlk önce kedi sandık, abiler yakalamaya çalışınca tehlikesi olur mu diye korktuk" dedi.

Yavru vaşak Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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