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Oğlunun sırtı yere gelince mindere dalıp rakibine tokat attı

Güreş müsabakası esnasında oğlu yere yıkılıp rakibinin altında kalan anne, mindere koşup oğlunun rakibine tokat attı

Oğlunun sırtı yere gelince mindere dalıp rakibine tokat attı

Güreş müsabakası esnasında oğlu yere yıkılıp rakibinin altında kalan anne, mindere koşup oğlunun rakibine tokat attı

12 Ocak 2018 Cuma 18:07
Oğlunun sırtı yere gelince mindere dalıp rakibine tokat attı
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BİR güreş müsabakasından gelen görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Oğlu rakibi tarafından tuş edilmek üzere olan anne, bir anda mindere fırlayıp diğer sporcuya tokat attı. Herkesin şaşkın bakışları arasında duran müsabaka, anne minder dışına alındıktan sonra devam etti. Görüntüler "işte ana yüreği" diyerek sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 18:21
Anahtar Kelimeler:
Güreş Müsabakası
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