Oğlunun sırtı yere gelince mindere dalıp rakibine tokat attı

BİR güreş müsabakasından gelen görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Oğlu rakibi tarafından tuş edilmek üzere olan anne, bir anda mindere fırlayıp diğer sporcuya tokat attı. Herkesin şaşkın bakışları arasında duran müsabaka, anne minder dışına alındıktan sonra devam etti. Görüntüler "işte ana yüreği" diyerek sosyal medyada defalarca paylaşıldı.