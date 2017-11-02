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Oğlunun cenazesini alan acılı babanın dudaklarından tek cümle döküldü

İntihar eden Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın babası, oğlunun cenazesini teslim aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "Acım çok büyük evladımı kaybettim, canımı kaybettim" dedi

Oğlunun cenazesini alan acılı babanın dudaklarından tek cümle döküldü

İntihar eden Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın babası, oğlunun cenazesini teslim aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "Acım çok büyük evladımı kaybettim, canımı kaybettim" dedi

02 Kasım 2017 Perşembe 13:22
Oğlunun cenazesini alan acılı babanın dudaklarından tek cümle döküldü
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ÜSKÜDAR'DAKİ evinde dün akşam intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi  Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi  Bursa'ya götürüldü. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.

ACILI AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

İnternette paylaştığı videolarla ünlenen Cem Korkmaz dün akşam  Üsküdar'daki evinde intihar etmiş, cenazesi  Yenibosna'daki  Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı.

"EVLADIMI KAYBETTİM, CANIMI KAYBETTİM"

Cem Korkmaz'ın babası  Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Acılı baba gözyaşlarına hakim olamazken, "Acım çok büyük evladımı kaybettim, canımı kaybettim. Bu akşam  Bursa'ya götüreceğim. Yarın  Bursa Ulu Camii'nde cenaze namazı kılacağız" dedi.

İNTERNETTE YAZILANLARA TEPKİ

Korkmaz'ın babası ve yakınları internette yazılan bazı iddialara tepki göstererek," İnternette yazılanlar hepsi yalandır, dolandır" dedi.

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ÜsküdarBursaAdli Tıp Kurumu3. SayfaMagazinGüncel
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