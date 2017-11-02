Oğlunun cenazesini alan acılı babanın dudaklarından tek cümle döküldü

ÜSKÜDAR'DAKİ evinde dün akşam intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.

ACILI AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

İnternette paylaştığı videolarla ünlenen Cem Korkmaz dün akşam Üsküdar'daki evinde intihar etmiş, cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı.

"EVLADIMI KAYBETTİM, CANIMI KAYBETTİM"

Cem Korkmaz'ın babası Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Acılı baba gözyaşlarına hakim olamazken, "Acım çok büyük evladımı kaybettim, canımı kaybettim. Bu akşam Bursa'ya götüreceğim. Yarın Bursa Ulu Camii'nde cenaze namazı kılacağız" dedi.

İNTERNETTE YAZILANLARA TEPKİ

Korkmaz'ın babası ve yakınları internette yazılan bazı iddialara tepki göstererek," İnternette yazılanlar hepsi yalandır, dolandır" dedi.