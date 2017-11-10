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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Oğlunun Aleyna Tilki isteği Cem Yılmaz'ı şaşkına çevirdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, babasından son dönemlerin en çok isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin cep telefonu numarasını istedi

Oğlunun Aleyna Tilki isteği Cem Yılmaz'ı şaşkına çevirdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, babasından son dönemlerin en çok isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin cep telefonu numarasını istedi

10 Kasım 2017 Cuma 09:24
Oğlunun Aleyna Tilki isteği Cem Yılmaz'ı şaşkına çevirdi
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CEM Yılmaz'ın oğlu Kemal, babasından Aleyna Tilki'nin cep telefonu numarasını istedi. Oğlunun bu isteği karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ünlü komedyen, "Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok, o da seninle beraber büyüyecek" karşılığını verdi.

SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Brand Week  Istanbul etkinliği kapsamında Zorlu PSM'de konuşma yapan  Cem Yılmaz, yine esprileriyle güldürdü.  Arçelik'in davetlisi olan şovmen, geçmişte marka yüzünden yoksulluk çektiklerini anlattı. Yılmaz, "Babam, 60'lı yıllarda tel dolap üretiyordu.  Arçelik'in piyasaya girmesiyle işlerimiz mahvoldu. Bana 'Sen komediye yüklen, abin edebiyata baksın, kız kardeşini de komedyene veririz' dedi" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

"ALEYNA TİLKİ'NİN CEP TELEFONU NUMARASI VAR MI?"

Beş yaşındaki oğlu Kemal'den de söz eden  Cem Yılmaz, minik çocuğun kendisine beş kez "Baba, hafızanda Aleyna Tilki'nin cep telefonu numarası var mı?" diye sorduğunu belirtti. Oğlunun bu sorusu karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten ünlü komedyen, "Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok. Aleyna Tilki, orada duruyor. O da seninle beraber büyüyecek" cevabını verdiğini belirtti.

RAKİPLERE TAŞ

Şovmen, rakiplerine de göndermede bulunarak şu ifadelere yer verdi: "İşimin zor kısmı, motivasyonumu kaybetme riski. Rakipsizlik meselesi aslında hiç lezzetli değil."

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Son Güncelleme: 10.11.2017 09:38
Anahtar Kelimeler:
MagazinCem YılmazİstanbulArçelik
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