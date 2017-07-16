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Oğlunun acısına dayanamayan anne ve baba fenalık geçirdi

Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi

Oğlunun acısına dayanamayan anne ve baba fenalık geçirdi

Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi

16 Temmuz 2017 Pazar 17:07
Oğlunun acısına dayanamayan anne ve baba fenalık geçirdi
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TUNCELİ'NİN  Pülümür İlçesi'nde  PKK'lı teröristlerce yolu kesilerek aracı yakılan, bir süre sonra da cesedi  Pülümür Deresi'nde bulunan öğretmen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi  Gümüşhane'nin  Torul İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için ilk tören,  Torul  Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Törene  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,  Gümüşhane Valisi  Okay Memiş,  Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  Ankara  Milletvekili ve TBMM İdare Amiri  Ahmet Gündoğdu,  AK Parti  Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ile Hacı  Osman Akgül,  Gümüşhane Belediye Başkanı  Ercan Çimen,  Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı  Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,  Torul Belediye Başkanı  Nidai Köroğlu,  Kelkit  Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, bazı ilçe kaymakamları, şehit öğretmenin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

ACILI ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Bakan Yılmaz ve Bakan Işık, şehit öğretmenin babası Hamit ve abisi  Ahmet Yılmaz ile ailesine taziye dileklerini iletti. Tören sırasında şehit öğretmenin annesi  Gülay Yılmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılarak ağlayan ve fenalık geçiren acılı anneye sağlık görevlileri müdahale etti.
"TERÖR ÜLKEMİZDE HİÇBİR ZAMAN KAZANAMAYACAK"

Törende konuşan  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terörün kendi kanında boğulacağını belirterek şöyle konuştu:

"Milletimizin birliğini ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan bu alçakça saldırılar asla amacına ulaşamayacak ve terör döktüğü kanda boğulacaktır. Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve  Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerle yapmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim şehitlere olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız, ruhu şad, mekanı cennet olsun."
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Resmi törenin ardından  Torul Merkez Yeni Camisi'nde öğle namazı sonraında kılınan cenaze namazının ardından şehit öğretmen Yılmaz'ın cenazesi, Demirkapı Köyü'nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Köye de gelen  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit öğretmen Yılmaz'ın mezarına toprak attı.

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TunceliNecmettin YılmazŞEHİT ÖĞRETMEN
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