Oğlu için pedal çeviriyor

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesine gelen Ortaçakıroğlu, "Param olsaydı, zengin olsaydım, okul, çeşme ve cami yaptırırdım. Ben de oğlumun adını ve anısını yaşatabilmek için bisiklet turunun daha önemli olduğunu düşündüm" dedi.

2013 YILINDA BAŞLADI

Kemik kanseri nedeniyle 6 yıl önce 20 yaşında kaybettiği oğlu Cem Ortaçakıroğlu'nun anısını yaşatmak isteyen Coşkun Ortaçakıroğlu, 2013 yılından başlayarak bisikletle Türkiye'yi dolaşmaya başladı. Önü ve arkasında 'Cem'siz 6 yıl' yazısı bulunan ve oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişört giyen Ortaçakıroğlu, Sandıklı'ya geldi. Hüdai Kaplıcaları'nda 2 gün konaklayan Ortaçakıroğlu yeniden yola çıktı.

64 GÜN BOYUNCA TURDA OLACAK

Antalya'da ikamet eden, emekli, evli ve 2 çocuk babası Coşkun Ortaçakıroğlu, bu yıl Antalya'dan başlattığı bisiklet turunun yaklaşık 64 gün süreceğini ve Afyonkarahisar'dan Ankara'ya, oradan da Çorum ya da Aksaray üzerinden Konya'ya geçeceğini, sonrasında Karaman, Ereğli, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli Pamukkale'de turunu bitirmeyi planladığını anlattı. Ortaçakıroğlu, gittiği yerlerde kendisine ilgi gösterenlere üzerinde fesleğen ve kahkaha çiçeği gibi çeşitli çiçeklerin tohumlarının bulunduğu, 'Cem'siz 6 yıl' yazılı kurşun kalemlerden hediye ediyor.

'EN ETKİLİ TANITIM ARACI BİSİKLET'

Oğlunun anısını yaşatmak istediğini söyleyen Coşkun Ortaçakıroğlu, "2008 yılında kemik kanserine yakalanan oğlumu 2011 yılında kaybettim. Oğlumun anısını yaşatabilmek için bisikletle ülkenin dört bir yanını dolaşıyorum. Param olsaydı, zengin olsaydım, okul, çeşme ve cami yaptırırdım. Kimsesiz çocuklara burs verirdim. Ama maddi gücüm yeterli olmadığı için bunu gerçekleştiremedim. Ben de oğlumun adını ve anısını yaşatabilmek için bisiklet turunun daha önemli olduğunu düşündüm. Çünkü bisiklet en etkili tanıtım aracı" dedi. Bisikletle gezdiği yerleri de aktaran Ortaçakıroğlu, önceki 4 turunda Çanakkale, Acıpayam, İzmir, Eskişehir, Bursa, Bandırma, Biga, İstanbul, Tekirdağ, Gelibolu, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Kapıkule, Edirne, Gökçeada, Burgaz Ada ve Bozcaada'yı dolaştığını anlattı.

'ALLAH'TAN SABIR DİLİYORUZ'

Sandıklı'da konakladığı esnada birçok vatandaşın ilgisini çeken Coşkun Ortaçakıroğlu'nu tebrik ve sohbet eden esnaf Erkan Kırkpınar, "Beyefendiyi tebrik ediyorum. İnsanın evladı çok önemli. Evlat can demektir. Ağabeyimiz de canını kaybetmiş. Canını kaybettiği için de böyle bir şeye başvurmuş. Biz de kendisini tebrik ediyor, Allah'tan sabır diliyoruz" diye konuştu.