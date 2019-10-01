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ODTÜ’den kritik deprem açıklaması

ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, "Son deprem sonrası bu fay hattının boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verdi

GÜNCEL 30.09.2019, 18:32 30.09.2019, 18:36
ODTÜ’den kritik deprem açıklaması
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ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, “7’den büyük bir deprem yaşanabilir” dedi. ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, 26 Eylül’de Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan teknik verilerin değerlendirilmeye devam edildiği belirtildi.
7’den büyük bir deprem yaşanabileceği uyarısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu depreme ve artçılarına ait ilksel çözümler, deprem sırasındaki hareketin yanal bileşenli olduğunu göstermiştir. KAFZ’ın Kumburgaz bölümünün uzun zamandır büyük bir depremle kırılmadığı ve güncel deprem aktivitesi açısından suskun olduğu bilinmektedir.

Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7’den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Mevcut teknik bilgi birikimiyle depremlerin oluş zamanının yönetilebilir bir hassasiyette ve güvenilir şekilde belirlenmesi bugün için mümkün değildir. Bu hususlara yönelik yapılan değerlendirmeler toplumu yanlış yönlendirebilmektedir.

Yapısal tasarım ve zemin koşullarının deprem sonrası hasarda belirleyici rol üstleniyor. Yapıların ve temel sistemlerinin, olası bir depremde hasar riskinin disiplinler arası bir yaklaşımla hassas olarak belirlenmesi ve iyileştirici önlemlerin ivedilikle alınması önceliğimiz olmalıdır. Yaşanan son deprem, daha büyük bir afete hazırlıklı olmamız için önemli bir uyarıcı ve hatırlatıcı olmuştur.

#deprem #ODTÜ #ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği
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