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Ödevini mendil satarken yapıyor

Afgan Seburi "Hem mendil satıyor hem ders çalışıyorum. 40-50 lira kazanıyorum, anneme veriyorum" dedi

Ödevini mendil satarken yapıyor

Afgan Seburi "Hem mendil satıyor hem ders çalışıyorum. 40-50 lira kazanıyorum, anneme veriyorum" dedi

14 Kasım 2017 Salı 17:40
Ödevini mendil satarken yapıyor
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ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan  Afgan ailenin 11 yaşındaki çocukları Sebur Seburi, ailesine katkı sağlamak  amacıyla mendil sattığı sokaklarda ders çalışıp ödevini yapıyor. 

Karabük'te bir alışveriş merkezinin yanındaki merdivenlerde yere  koyduğu kartonun üzerinde kağıt mendil satan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu  öğrencisi Seburi, aynı zamanda ödevlerini de yapmaya çalışıyor.Bir kardeşi daha olduğunu ve evin geçimine katkıda bulunduğunu anlatan  Seburi, babası Türkmen olduğu için Türkçe konuşabildiğini aktardı.

Seburi, 3 ay önce Afganistan'dan geldiklerini belirterek, "3 aydır  Türkiye'deyim. Okula gidiyorum. Okuldan geliyorum hem mendil satıyorum, hem ders  çalışıyorum. 40-50 lira kazanıyorum, anneme veriyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ödevMendilAfganSeburi
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