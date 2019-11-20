Ödenek sorunu çözüldü Çayarası’nda çalışmalara başlandı

ALANYA - Taşkent yolu, Alanya-Gazipaşa ayrımı, Taşkent-Hadim Yolu olarak yeniden projelendirilerek ihalesi yapılan ve çalışmalara başlandıktan bir süre sonra ödenek sıkıntısı nedeniyle şantiyelerin ‘Paydos’ dediği yolda çalışmalar yeniden başladı. 2011 yılında ihale edilen Kuşyuvası Yolu'nda yapımına başlanan 20 tünelden 10'u tamamlanarak hizmete girerken, kalan tünellerde ise çalışmalar bitmek bilmedi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı ve Lütfi Elvan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, daha sonra ödenek sıkıntısı nedeniyle 2019 Temmuz ayında firma çalışmaları yavaşlattı. Projeye göre 65 kilometrelik yolun 20 kilometresi, 20 tünelle aşılması ve yolun 2021 yılına kadar tamamlanması planlanıyordu. Yolun Alanya sınırlarında kalan ve Çayarası Yaylası bölgesinde yoğunlaşan çalışmalarda ödenek sıkıntısına kadar ciddi bir ilerleme sağlanmıştı. Bölgede iki tünel aydınlatma ve havalandırması olmamasına rağmen araç trafiğine açılırken, diğer tüneller ile yol çalışmaları yarıda kalmıştı.

Çayarası-Konya yolunda yarım kalan çalışmalara yeniden start verildi.