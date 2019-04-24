Ödemesini yapmayan kiracıya en az kaç gün süre verilmelidir?

KİRACILARIN ödemekle yükümlü oldukları borçlarını geciktirmeleri durumunda kanuna göre kendilerine mal sahibinin belli bir süre tanıması gerekir. Bu süre Borçlar Kanunu tarafından belirlenmiş olup aşılması durumunda mal sahibine kontratı feshetme hakkı doğmaktadır.

MAL SAHİBİ KİRACIYA EN AZ KAÇ GÜN SÜRE VERMELİDİR?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.