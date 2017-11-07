Odalarda seçim heyecanı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA meslek odalarının seçim takvimi açıklandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin Ekim ayından 2018'in Nisan ayına ertelenmesinin ardından, diğer meslek odası seçimlerinin hangi tarihlerde yapılacağı merakla bekleniyordu. Alanya İlçe Seçim Kurulu, meslek odalarının seçim takvimini açıkladı. Buna göre; Doğan Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası 7 Ocak 2018'de, Velittin Yenialp'in başkanı olduğu Bakkallar ve Bayiler Odası 8 Ocak 2018'de, Hüseyin Değirmenci'nin başkanı olduğu Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası 9 Ocak 2018'de, Kerim Taş'ın başkanı olduğu Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası 11 Ocak 2018'de, Ali Akkaya'nın başkanı olduğu Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası 12 Ocak 2018'de, Nuri Demir'in başkanı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası 13 Ocak 2018'de, Hüseyin Alataş'ın başkanı olduğu

Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası 19 Ocak 2018'de, Tuğran Sağlamel'in başkanı olduğu Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası 20 Ocak 2018'de kongreye gidecek.