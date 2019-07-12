Oda başkanları Başkan Böcek'le buluşacak: Gündem esnafın sorunları!

BAŞKAN Demir, “Herkes kendi işini yapsın, benzinlikte dondurma satılmasın” derken, Böcek’ten tabela vergisi indirimi ve ruhsatlandırma ile ilgili talepte bulunacaklarını belirtti.Başkan Demir, “Yarın gerçekleştirilecek olan bir toplantımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Muhittin Böcek, kurum amirleri ve oda başkanları bir araya gelecek ve her oda başkanı kendisine bağlı bulunan esnafın sıkıntılarını dosya halinde sunacak. Muhittin Başkan’a söyleyeceklerimiz var. Alanya’da hakikaten çok sıkıntılı esnaflarımız var” diyerek, Başkan Böcek’e sorunlarını ileteceklerini ifade etti. Demir, farklı ruhsatlı dükkanlarda farklı ürünlerin satılmasını eleştirerek, “Bizim gündem maddelerimizden en önemlisi esnafımızın ödediği tabela vergilerinde indirim talebimiz ve ruhsatlarla ilgili iyileştirme talebimiz olacak. Bir de o işle ilgili ruhsatı olmayan, farklı işletmelerde farklı ürünlerin satılmasına karşıyız. Benzin istasyonunda dondurma dükkanı var. O zaman dondurma dükkanında benzin mi satalım, olabilir mi böyle bir şey? Biz bunu kabul etmiyoruz. Ama nedense birileri rant sağladığı için bir türlü baş edemiyoruz, bunları başkanımıza anlatacağız. Portakal büfeleri var, bu büfeler hem Alanya Belediyesi’ne hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı büfeler bölgeleri gereği. Bu büfelere dondurma, pasta simit koyuyorlar. Peki, pastaneler, dondurmacılar neden kira ödesin, bir sürü insan çalıştırsınlar? Adı portakal büfeyse burada portakal suyu sıkılsın ve sunulsun. Dondurmayı da bu iş için ruhsat alan esnaf satsın” dedi. Nuri Demir, Muhittin Böcek’in sorunlarıyla ilgileneceklerini umduklarının altını çizerek, “Sezondan beklentimiz düşük olduğu için esnafımız tabela vergilerinde mümkünse indirim talep ediyorlar. Ruhsatsız yerlerin de ruhsatlandırılmasını istiyoruz. Ruhsatsız olan yer vergilerini ödemiyor. Alanya sezonluk bir yer, üç aylığına gelip, ruhsat almadan, bize kaydolmadan parayı kaldırıp gidiyor, Alanya esnafı da düşünceye dalıyor. Bunları yazılı olarak sunacağız. Menderes Türel Başkan ilgileniyordu, Muhittin Böcek Başkanı’mızında ilgileneceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 14:32