'Öcalan' adı verilen F-16'nın hikâyesi

YILLAR önce Cumhuriyet gazetesi adına bir NATO heyetiyle İtalya Verona’daki NATO üssünü gezerken Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16'nın isminin "Öcalan" olduğunu gören Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan o gün ve daha sonra yaşananları bugünkü köşesinde anlattı.

"Orduda gelenek olarak savaş uçaklarının üzerine uçağı kullanan pilotun adının yazıldığı" bilgisini veren Tan "Hortlak ile kol kola" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

(...)Cumhuriyet adına bir NATO heyetiyle İtalya Verona’daki NATO üssünü geziyoruz.

Üste, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar da var.

Fotoğraf zinhar yasak.

Askeri yetkili “Bir seferlik, uzaktan kendi uçaklarınızı çekebilirsiniz!” diyor.

Meslek büyüğümüz M. Ali Kışlalı dahil kimsenin dikkatini bizim F-16’lardan birindeki “ÖCALAN” yazısı çekmiyor. Tele ile bir kaç kere çekiyorum.

*Yüksek Askeri Şûra dönemiydi. Yıllar önce çekilmiş “Öcalan’lı F-16” fotoğrafını Cumhuriyet’te kullanıyorum (3 Ağustos 2013).

Kemali nezaket ile de şu soruyu soruyorum. “Türk Hava Kuvvetleri, nasıl olur da, en güzide en pahalı savaş uçağı F-16’ya Öcalan diye bir ad verebilir?”

Yanıtını da araştırdığım için kendim veriyorum: “Çok şükür bu bir gaflet, dalalet hatta hıyanet değilmiş. Kural ve gelenek olarak savaş uçaklarının üzerine uçağı kullanan pilotun adı yazılıyormuş.”

Kahraman pilot kendi bedeniyle kullandığı uçağı bütünleştirsin diye herhalde.

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Ancaaak... “F-16 ve Öcalan”ın asıl sırrını, öfke püsküren bir mektubuyla bizzat o uçağı bir zamanlar kullanan emekli Kurmay Albay Pilot Özdilek Öcalan açıklıyor. (Öcalan, maalesef hiç de orijinal olmayan Erdoğan’a göre ülkenin en dikkat çeken soyadı.)

Yıllar öncesinin Öcalan üsteğmeni, soyadına rağmen kurmay albaylığa kadar yükselmiş, yazının yayımlandığında da emekli olmuş bir TSK mensubu imiş.

Yazının yayımlandığı tarihte de yolcu uçaklarında görevini sürdürüyormuş. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komplekssiz demokratik ve hakça tutumuna borçluyuz.