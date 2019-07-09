Ocakbaşına kaçak içki baskını! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
‘DEMAŞ KÜLTÜREL ALAN OLACAK’
DİMÇAYI’NDA ORTAK DENETİM
ALANYA'DA YUNUS SÜRPRİZİ
ALANYASPOR VİTES YÜKSELTİYOR
ALANYA SİYASETİ KARIŞTI
AK PARTİLİ PEKER’DEN CHP’YE RET
KURTOĞLU VE ŞENLENDİRİCİ GÖKBEL’E GELİYOR
ALANYA’NIN GURURU OLDULAR
ALANYASPOR KAPTANI HAYDAR UMUT VERDİ
ALANYASPOR’DA KALE ONLARA EMANET
‘ALANYA İHRACAT KAPSAMINA ALINMALI’
ALANYA CHP 2 ÜYE DAHA KAZANDI
DÜĞÜM 15 GÜN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK Mİ?
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!
dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:01