Ocakbaşına kaçak içki baskını! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da genç kızı öldüren alkollü sürücü hakkında karar verildi!, Alanya'dan çalıntı araçla Isparta'ya kaçan şüpheliler adliyeye sevk edildi!, Alanya'da Rus turist feci şekilde can verdi.....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle