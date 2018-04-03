Obezlerin business class'ta uçmaları yasaklandı

TAYLAND'IN Thai Havayollarının kararı şaşkınlık yarattı. Thai Havayolları, Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarında bel çevresi 142 santimetreyi aşan yolcuların business class bölümünde uçamayacaklarını ilan etti.
SORUN KEMERLERDE
Bu kararın sebebi ise şu şekilde açıklanıyor; business class bölümünde bulunan kemerler bel çevresi 142 santimetrenin üzerinde bel ölçüsüne sahip olan kişiler için yeterli uzunlukta değil. Bu bağlamda kilolu yolcular, business class yerine ekonomi sınıfında uçabilecek.
KORUMAYI AZALTIYOR
Normalde kilolu yolcular için emniyet kemerine ek olarak kemer uzatıcı verilir. Ancak hava yastıklarının güvenli ve etkili olması için yolcunun belinin üzerinde ortalanması gerekir. Yapılan açıklamaya göre kemer için kullanılan genişletici, korumayı azaltıyor.
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