Oba Pazarı'nda yüzler gülüyor

YAZ sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte maddi açıdan rahat bir nefes alan pazarcıların yüzleri güldü. Bazı esnaflar sezonda pazarlarda yaşanan yoğunluğu Alanya'nın iyi tanıtım yapılmasına bağlarken bazı esnaflar ise yoğunluğun temel sebebibin Türk Lirası'nın değer kaybetmesine bağladılar. Pazarcılar hanutculara da isyan ederek,' Hanutculuğun olduğu yerler var, hepimiz biliyoruz. Önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

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Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 15:13