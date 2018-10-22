Oba Pazarı'nda yüzler gülüyor

Haftalık kurulan pazarların nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri bugün Oba Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'ndaydı

Oba Pazarı'nda yüzler gülüyor
banner404

YAZ sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte maddi açıdan rahat bir nefes alan pazarcıların yüzleri güldü. Bazı esnaflar sezonda pazarlarda yaşanan yoğunluğu Alanya'nın iyi tanıtım yapılmasına bağlarken bazı esnaflar ise yoğunluğun temel sebebibin Türk Lirası'nın değer kaybetmesine bağladılar. Pazarcılar hanutculara da isyan ederek,' Hanutculuğun olduğu yerler var, hepimiz biliyoruz. Önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 15:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya sanayi esnafı sezonu değerlendirdi
Alanya sanayi esnafı sezonu değerlendirdi
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479