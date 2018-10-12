Oba halkının 'yarım kazı' isyanı

HALKIN ve sokağın nabzını tutmaya devam Dim TV, bugün de Oba Mahallesi sakinlerinin yaklaşık 10 gün önce açılan ve gelişigüzel bir şekilde bırakılan kazı çalışmasına tepkisini ekranlarınıza getirecek. İçlerini Dim TV’ye döken Oba Mahallesi 58. Sokak sakinleri, “Yolu kim bu hale getirdiyse ve sorumluluk kimdeyse sorunu acilen gidermeli. Çocuklarımız sokakta oynayamıyor. Mahalle, toz toprak içinde kaldı” dedi. Ayrıntılar saat 18.00'da DİM TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:18