Oba'da kışlık bakım faaliyeti başladı

KIŞLIK bakım çalışmaları kapsamında, Bahçeşehir Okulları Oba Stadyumu, Merkez Zimbitlik 1 nolu Saha, doğu bölgesinde Kestel 2 nolu ve Demirtaş, batı bölgesinde Payallar 2 nolu ve Avsallar sahaları bakımı yapılacak. İkinci etap olarak batı bölgesi Konaklı, İncekum, merkezde Zimbitlik 2 nolu saha doğuda Kestel 1 nolu sahaların bakımı yapılacak.

Oba stadyumunda sera sistemi

Ayrıca Bahçeşehir Okulları Oba Stadyumunu Kayserispor Müsabakası'na yetiştirmek için sera sistemi uygulamaya başladı. Protokol ve vip tribün önünde bulunan güneşlenme oranın zayıf olduğu noktalar için sera etkisi oluşturmak için saha zeminin sera naylonu ile kaplaması yapıldı.