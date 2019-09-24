Oba Alacami-Asmaca sakinlerine müjde

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekibi daha önce genişletilen Oba Alacami Mahallesi Grup Yolu ile Asmaca Mahallesi’ni bir birine bağlayan 5.5 kilometre uzunluğundaki yolda asfalta hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde stabilize çalışmaları yapılan, şarampolleri ve su giderleri tamamlanan yolda asfalt için astar dökümüne geçildi.

YOLDAKİ KONFOR ARTTI

Daha önce iki aracın yan yana geçmesinin zor olduğu yolda yapılan genişletme çalışmalarından sonra trafik akışı da rahatlayacak. Kısa sürede asfaltlanacak olan yol tamamlandıktan sonra Asmaca sakinleri hem kendi mahallelerine, hem de yaylaya daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebilecekler.