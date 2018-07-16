O ülkeyi fırtına vurdu! Çok sayıda ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu

O ülkeyi fırtına vurdu! Çok sayıda ölü
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NİJERYA Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Katsina Koordinatörü  Alhaji Rabe Rabi'u, yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde dün geceden bu yana  etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın sele yol açtığını belirtti.
Rabi'u, selde en az 25 kişi hayatını kaybettiğini ifade ederek, çok  sayıda kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.
 
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 90 evin çöktüğünü  bildiren Rabi'u, 200'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu  söyledi.
 
Rabi'u, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini, ölü  sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

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