Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

O tarihten önce emekli olanlara kötü haber!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, emekli olan memurlara yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinin 40 kuruşa geldiğini söyledi. Tor, 33 yıl öğretmenlik yapıp 1988’de emekli olan babasına 3 yıllık emekli ikramiyesi olarak 1 lira 20 kuruş ödeneceğini belirtti

O tarihten önce emekli olanlara kötü haber!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, emekli olan memurlara yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinin 40 kuruşa geldiğini söyledi. Tor, 33 yıl öğretmenlik yapıp 1988’de emekli olan babasına 3 yıllık emekli ikramiyesi olarak 1 lira 20 kuruş ödeneceğini belirtti

22 Aralık 2016 Perşembe 11:13
O tarihten önce emekli olanlara kötü haber!
banner404
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 30 yıldan fazla çalışarak emekli olan memurlara yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinin 40 kuruşa geldiğini söyledi. Tor, 33 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılında emekli olan babasına 3 yıllık emekli ikramiyesi olarak bugünün parasıyla 1 lira 20 kuruş ödeneceğini belirtti. CHP ve MHP milletvekilleri, 30 yılı aşan süreler için ödenecek emekli ikramiyelerinin bugünkü değerler üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.
Habertürk'ün haberine göre TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, 30 yıldan fazla çalışan memurlara emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme sırasında ilginç tartışmalar yaşandı. Eski Maliye Bakanı CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, emekli ikramiyelerinin 10-12 yıl önceki katsayılar üzerinden ödenmesini eleştirdi. Temizel, bu hesaplamayla bir yıllık hizmet karşılığı 85 kuruş gibi ikramiye ödemelerinin söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Yapılması gereken, bu insanların o zamanki maaşlarının bugünkü karşılığını hesaplayarak ödeme yapmaktır” dedi.

3 YIL İÇİN 1 LİRA 20 KURUŞ
MHP’li Fahrettin Oğuz Tor, Temizel’in telaffuz ettiği 85 kuruş rakamının bile yüksek olduğunu belirterek, babasından örnek verdi. Tor, “Benim babam ilkokul öğretmeniydi, 33 yıl çalıştı. Hesaplattım, babam yıllık 40 kuruş alacak. Üç yıl üzerinden çarparsak 1 lira 20 kuruş alacak. Benim babamın beklentisi bu değil” diye konuştu.
Daha önceki yıllarda emekli olanlar için ise yıllık 6, 7, 8 kuruş gibi ikramiye ödemelerinin söz konusu olduğunu ifade eden Tor, 1988 yılı ile bugünkü asgari ücret dikkate alındığında babasına her yıl için 3 bin 821 lira ödenmesi gerektiğini söyledi. Tor, “Yasa hak, hukuk, adaletle bağdaşmıyor ve meşru beklentiyi, kamu vicdanını tatmin etmez. Bunda vebal var, kul hakkı var” dedi.

30 YIL ÜSTÜ, AYM KARARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, getirilen düzenlemeyle 1989 yılında emekli olan bir memur için yıllık 60 kuruş ikramiye ödeneceğini kabul etti ancak yakın yıllara gelindiğinde bu rakamların 3 bin liraya çıktığını söyledi. Ağbal, 30 yıl üzerindeki çalışmalar için emekli ikramiyesi ödenmesi kararının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararı üzerine geldiğine dikkat çekerek, normalde AYM kararlarının geriye yürümediğini ancak idare mahkemelerinin AYM’nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar için de ikramiye ödenmesi yönünde kararlar verdiğini ifade etti. Ağbal, “Ne zamandan beri Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hüküm geriye yürütülüyor? Danıştay, geriye doğru yürütülmesine dair hukuk normu üretiyor. Yasama organının yerine geçip hukuk normu üretebilir mi mahkeme” diye konuştu.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Emekli IkramiyesiOğuz TorTBMMİzmirMemurHaberAnayasaDanıştayHabertürkFahrettinKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim