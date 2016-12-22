O tarihten önce emekli olanlara kötü haber!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 30 yıldan fazla çalışarak emekli olan memurlara yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinin 40 kuruşa geldiğini söyledi. Tor, 33 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılında emekli olan babasına 3 yıllık emekli ikramiyesi olarak bugünün parasıyla 1 lira 20 kuruş ödeneceğini belirtti. CHP ve MHP milletvekilleri, 30 yılı aşan süreler için ödenecek emekli ikramiyelerinin bugünkü değerler üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, 30 yıldan fazla çalışan memurlara emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme sırasında ilginç tartışmalar yaşandı. Eski Maliye Bakanı CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, emekli ikramiyelerinin 10-12 yıl önceki katsayılar üzerinden ödenmesini eleştirdi. Temizel, bu hesaplamayla bir yıllık hizmet karşılığı 85 kuruş gibi ikramiye ödemelerinin söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Yapılması gereken, bu insanların o zamanki maaşlarının bugünkü karşılığını hesaplayarak ödeme yapmaktır” dedi.



3 YIL İÇİN 1 LİRA 20 KURUŞ

MHP’li Fahrettin Oğuz Tor, Temizel’in telaffuz ettiği 85 kuruş rakamının bile yüksek olduğunu belirterek, babasından örnek verdi. Tor, “Benim babam ilkokul öğretmeniydi, 33 yıl çalıştı. Hesaplattım, babam yıllık 40 kuruş alacak. Üç yıl üzerinden çarparsak 1 lira 20 kuruş alacak. Benim babamın beklentisi bu değil” diye konuştu.

Daha önceki yıllarda emekli olanlar için ise yıllık 6, 7, 8 kuruş gibi ikramiye ödemelerinin söz konusu olduğunu ifade eden Tor, 1988 yılı ile bugünkü asgari ücret dikkate alındığında babasına her yıl için 3 bin 821 lira ödenmesi gerektiğini söyledi. Tor, “Yasa hak, hukuk, adaletle bağdaşmıyor ve meşru beklentiyi, kamu vicdanını tatmin etmez. Bunda vebal var, kul hakkı var” dedi.



30 YIL ÜSTÜ, AYM KARARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, getirilen düzenlemeyle 1989 yılında emekli olan bir memur için yıllık 60 kuruş ikramiye ödeneceğini kabul etti ancak yakın yıllara gelindiğinde bu rakamların 3 bin liraya çıktığını söyledi. Ağbal, 30 yıl üzerindeki çalışmalar için emekli ikramiyesi ödenmesi kararının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararı üzerine geldiğine dikkat çekerek, normalde AYM kararlarının geriye yürümediğini ancak idare mahkemelerinin AYM’nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar için de ikramiye ödenmesi yönünde kararlar verdiğini ifade etti. Ağbal, “Ne zamandan beri Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hüküm geriye yürütülüyor? Danıştay, geriye doğru yürütülmesine dair hukuk normu üretiyor. Yasama organının yerine geçip hukuk normu üretebilir mi mahkeme” diye konuştu.



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