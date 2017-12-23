Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

O şirkete Bakanlıktan suç duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

O şirkete Bakanlıktan suç duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

23 Aralık 2017 Cumartesi 19:26
O şirkete Bakanlıktan suç duyurusu
banner404

"İNTERNET yoluyla yalan haber yapmak, yaymak ve menfaat sağlamak" için bazı sosyal medya kanallarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün adının da karıştırıldığı kaydedilen suç duyurunda özetle şöyle denildi: Facebook adlı sitede Çiftlik Bank adlı kullanıcı tarafından "6.Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi'nde Çiftlik Bank ailesi adına düzenlenecek ödül töreninde, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ailesi adına 20 markanın hak kazandığı kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr.Faruk Özlü'nün elinden alacak" içerikli afiş şeklinde resim paylaşılmış, yorum bölümünde de belirtilen ifade tekrar kullanılmıştır.

Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur."

"SİSTEM BİR GÜN ÇÖKER"

Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim ise Çiftlik Bank'ın sistemi hakkında değerlendirmede bulundu. İyim, şirketin  KKTC'de kurulduğunu kaydederek, "Bu sistem sanal bir oyun değil, sanal oyun boyutunu tamamen aşmış. Ben burada suç görüyorum" dedi. İnternet sitesi aracılığıyla para toplandığına dikkat çeken Avukat Gürsel Devrim İyim, "Bu sisteme sanal oyun denilemez. Sanal oyun ücretsizdir. Garanti veriyorlar. Başka bir üye getirene onun karından para vermeyi vaat ediyorlar. Bu tam bir saadet zinciri. Sistem büyür büyür ve bir yerden sonra çöker" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK CEZALAR SÖZ KONUSU" 

Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesinin yanıltıcı olduğunu da ifade eden Avukat İyim, "Bu ifade çok yanıltıcı. Çünkü hiçbir ticari kuruluş iflas halinde para ödemez. İflas halinde yönetim iflas idaresine geçer. İflas etmek demek, borçlarını ödeyememek demektir" dedi.

İyim, sanal kumar ve saadet zinciri modellerinin suç olduğuna dikkat çekerek, "Türk Ceza Yasası'nın 228. Maddesinde hem para, hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu dolandırma olayı gerçekleşmişse, her dolandırılan için ayrı ayrı ceza verilir" şeklinde konuştu. Avukat İyim, çok büyük cezaların söz konusu olduğunu belirterek, "Sanal oyun diye başka bir organizasyon içine girilmiş. Bu konu Cumhuriyet Savcılığı'nın görev alanı içine giriyor" diye konuştu.

CEO MEHMET AYDIN ÇİFTLİK AÇTI

Çiftlik Bank yetkilileri ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın izinlerine sahip olduklarını ileri sürdü. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni bir çiftlik açılışını yapan şirketin 25 yaşındaki CEO'su Mehmet  Aydın yatırım yapan üyelerine seslenerek, "Çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen, bizim dışa bağımlı halimizi sürdürmek isteyenler Kudüs'ü başkent ilan eden aynı kişilerdir" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.12.2017 00:06
Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
HOTED Van'daydı
HOTED Van'daydı
Besiciye veteriner hizmeti
Besiciye veteriner hizmeti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim