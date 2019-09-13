banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

O şimdi asker

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Mimar Can Baysal, vatani görevi için siyasete 20 günlük ara verdi

GÜNCEL 13.09.2019, 23:00
O şimdi asker
banner404

VATANİ görevini yapmak için önceki gün Çanakkale'ye giden Baysal birliğine teslim oldu. Bedelli askerlik yapan Can Baysal'ın koğuşunda çektirdiği bir fotoğrafı da babası Hüseyin Baysal tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Baysal'ın paylaşımına yüzlerce beğeni gelirken, "Maşallah, çakı gibi asker olmuş" yorumları yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Koleji'nin sahibi olan Baysal'ın iki hafta sonra vatani görevini tamamlayarak Alanya'ya döneceği öğrenildi.

#Cumhuriyet Halk Partisi
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:30
Öğle 12:58
İkindi 16:31
Akşam 19:17
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545