O şimdi asker

VATANİ görevini yapmak için önceki gün Çanakkale'ye giden Baysal birliğine teslim oldu. Bedelli askerlik yapan Can Baysal'ın koğuşunda çektirdiği bir fotoğrafı da babası Hüseyin Baysal tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Baysal'ın paylaşımına yüzlerce beğeni gelirken, "Maşallah, çakı gibi asker olmuş" yorumları yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Koleji'nin sahibi olan Baysal'ın iki hafta sonra vatani görevini tamamlayarak Alanya'ya döneceği öğrenildi.