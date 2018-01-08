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O Ses Türkiye'de Alanyalı Cüneyt Güzel yarışmaya devam edecek mi?

Tv 8 ekranlarında “O Ses Türkiye 2. Tur” heyecanı başladı! Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz’un jüri koltuğunda oturduğu “O Ses Türkiye”de, her zaman olduğu gibi sesler değil, jüriler yarışıyor.Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel O Ses Türkiye  3. Tur'a kaldı mı?

O Ses Türkiye'de Alanyalı Cüneyt Güzel yarışmaya devam edecek mi?

Tv 8 ekranlarında “O Ses Türkiye 2. Tur” heyecanı başladı! Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz’un jüri koltuğunda oturduğu “O Ses Türkiye”de, her zaman olduğu gibi sesler değil, jüriler yarışıyor.Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel O Ses Türkiye  3. Tur'a kaldı mı?

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:03
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TV 8'İN reyting rekorları kıran yarışma programı O Ses Türkiye 2. Tur düelloları ile devam ediyor. Jüriler düellolarda devam etmek istediği yarışmacıları seçiyor. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen O Ses Türkiye 2. Tur'da jüriler kimleri seçti? Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel O Ses Türkiye  3. Tur'a kaldı mı?

O Ses Türkiye 2. Tur'da Yıldız Tilbe yoluna kimle devam etti?

Alanya'nın sevilen ve dinlenen sanatçılarından Cüneyt Güzel, söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan 'Karaağaç' şarkısını seslendirirken, Gamze Abay söz ve bestesi Vedat Yıldırımbora'ya ait olan 'Dert Bende' şarkısını seslendirdi. Semih Anıl ise söz ve bestesi Gökhan Tepe'ye ait olan 'Can Özüm' şarkısını seslendirdi. Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'de yoluna Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel ile devam etti.

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