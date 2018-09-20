O Ses'in yeni sezon kadrosu belli oldu! İşte ilk fotoğraf

ACUN Ilıcalı, dün akşam O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri üyeleriyle bir araya gelerek yemek yedi. Yeni sezonda Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün dahil olduğu O Ses Türkiye'den ilk fotoğraf geldi.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezona damga vuran Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin vedasının ardından yarışmaya dahil olan jüri üyeleri netleşti. Yarışmanın yeni sezonunda jüri üyeleri Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz olacak.

"5 YIL KEYİFLE YAPTIĞIM O SES'TE YER ALMAYACAĞIM"

Yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayan Gökhan Özoğuz, "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" demişti.