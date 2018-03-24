O şehirde 180 kaçak göçmen yakalandı

Otobüslerle kentteki polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 180 kaçak göçmen i yakaladı.

İL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum karayolunun Nenehatun mevkisi, Kuzey Çevre Yolu ve kentin çeşitli bölgelerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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