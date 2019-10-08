‘O şef köylünün hakkını korudu’

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

AKÇATI halkı su hakkını talep ediyor. Alanya gündemine oturan ve Akçatı Mahalle halkıyla Alanya Belediyesi’nin arasını açan su savaşında son perde mobing iddialarıyla kapanmıştı. Akçatı Mahallesi’ne 30 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağında çalışma başlatan Alanya Belediyesi, Akçatı halkı tarafından şikayet edilmiş, şikayet üzerine Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi’ne tutanak tutulmuş ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Tutanak ve suç duyurusunun ardından ise bölgeden sorumlu Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Merkez İşletme Şefi Haluk Çerkez okların hedefi olmuş, Çerkez’in belediyede Orman Mühendisi olarak görev yapan eşi Ayşe Çerkez’in de Güzelbağ’a sürülmek suretiyle gördüğü mobing sonucu istifaya zorlandığı iddiaları yaşanan sürecin son bombası olarak Alanya gündeminde yer edinmişti.

AKÇATI MUHTARI SÜRECİ ANLATTI

Yaşanan su savaşına Akçatı halkı isyan etti. Akçatı Mahalle Muhtarı Alaadin Özcan Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde gerek gazetelerde, gerekse sosyal medyada mahallemize tahsisi yapılan su ile ilgili olarak çıkan haberlerden dolayı açıklama yapma gereği duydum. Akçatı köyü olarak içme suyu yetersizliğinden dolayı 2007 yılında Antalya İl Özel İdaresi’ne Mucuklu 1-2 ve Erikçiler-1 membasının tahsisi için başvuruda bulunulmuş olup, Antalya İl Özel İdaresi’nin 10.01.2008 tarihli 7 sayılı kararıyla suyun köyümüze tahsisi yapılmıştır. Tahsis kararının üzerine köy halkı kendi imkanları ile kazı yapmış yine kendi imkanları ile 600 metrelik bir boruyu dere yatağına döşemiştir. Fakat ödenek yetersizliğinden dolayı depo yapılamamıştır.

‘ORMAN İŞLETMEYE BİZ ŞİKAYET ETTİK’

Biz köy halkı olarak 2020 yılında depo yapılıp suyumuza kavuşmayı beklerken, köy halkı olarak, köyümüze hiç bir bilgi verilmeden su yatağından çalışma yapıldığını, halkımız döşediği boruların çekildiğini, ağaçların zarar gördüğünü tespit edince Orman İşletme Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk. Basında yer alan haberlerin aksine orman şefine biz haber verdik, şikayette bulunduk.



‘KÖY HALKI SUYU 2007’DE BULMUŞTU’

Yine bugün farklı basın kuruluşlarından öğrendiğimize göre her türlü izin ve belgelerin olduğu hatta verdiği bir röportajda ‘2-2,5 aydır biz orada su arama çalışması yaptık. Sonra suyu bulduk’ ifadesi kullanılmaktadır. Belirtmek isteriz ki zaten köy halkı 2007 yılında suyu bulmuş, tahsis kararından sonra boruları da döşemiştir.

‘ŞEF KÖYLÜLÜNÜN HAKKINI KORUDU’

Her şeyin yasal olduğu söyleniyor. Biz tüm izin ve belgelerimizi burada sunuyoruz. Şayet başka izin ve tahsis söz konusuysa lütfen onlar da paylaşsınlar, biz de bilelim. Diğer mahalle muhtarlarının başında çıkan açıklamaların aksine Orman İşletme Şefi’nin biz köy halkı üzerinde ne bir yönlendirme, ne de bir tehdidi söz konusu dahi olmamıştır. Biz Akçatı Mahallesi olarak işletme şefinin köylünün hakkını korumasından dolayı maruz kaldığı iftiralardan dolayı çok üzgünüz.

‘BU SU BİZİM SUYUMUZ, BİZİM KALSIN’

Sonuç olarak bizim hiç bir kamu kurum ve kuruluşuyla bir sorunumuz olmayıp tek derdimiz köyümüzün ihtiyacı olan bu sudur. Biz hakkımız olan suyumuzu istiyoruz ve buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bizim suyumuz bizim olarak kalsın.”

‘AZA İSTİFA ETTİ’ İDDİASI YARGIYA TAŞINIYOR

Öte yandan muhtar azası olarak görev yapan ve yaşanan olaylardan ötürü istifa ettiği iddia edilen Emrah Sezen’in de hakkında çıkan asılsız beyanlardan ötürü adli makamlara suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Azanın istifasının olayla bir alakası olmadığı, aksine yürütülen su hakkı mücadelesinde de köy halkının yanında olduğu belirtildi. Köyde yürütülen imza kampanyasında da imzası bulunan aza Sezen’in istifasına ilişkin ortaya atılan iddialara karşı da yasal haklarını kullanacağı bildirildi.