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O pilot hakkında yeni gelişme

Hatay'da yargılanan ve dünkü duruşmada tahliye edilen Suriyeli pilot Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısından Suriyeli yetkililere teslim edildi

O pilot hakkında yeni gelişme

Hatay'da yargılanan ve dünkü duruşmada tahliye edilen Suriyeli pilot Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısından Suriyeli yetkililere teslim edildi

13 Ekim 2017 Cuma 19:31
O pilot hakkında yeni gelişme
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HATAY'DA 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can, müvekkilinin 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması, karartılma ihtimalinin kalmaması göz önünde bulundurularak tahliye edildiğini belirtti.
 
Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin dün, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliyesine karar verildiğini anımsattı. 
 
Müvekkili Suriyeli pilot Sufhan'ın Türk Ceza Kanununun 307/1 maddesi gereğince 6 ile 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığını hatırlatan Can, şöyle devam etti: 
 
"Bu iddianameye yansıyan suç. Suriyeli pilot vurulduktan sonra kabinin dumanla kaplanması ve o günkü hava şartları akabinde rotayı kaybetti. Uçaktaki aletler, mekanizmalar çalışmamaya başladı, yerle kontak kurmamaya başlayınca dolayısıyla rotayı şaşırıp ülkemizin sınırlarına girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla uçağın vurulduğu yer Suriye toprakları, tabii uçağın düştüğü yer, bizim topraklar. Kendisinin beyanı özellikle dağı görünce uçağın rotasını dağa doğru çevirdiği yönünde. Onun amacı siviller ve aşağıdaki yerleşim yerlerine zarar gelmemesiydi. Dolayısıyla suç kastı olmadığı kanaatindeyiz. Dün yapılan duruşmada da pilotun 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması, karartılma ihtimalinin kalmaması göz önünde bulundurularak tahliye edildi." 
 
Avukat Can, Sufhan'ın kararı sevinç göz yaşlarıyla karşıladığını ve tahliyesi sonrası ailesiyle telefonla görüştüğünü ifade etti. 
 
Tahliyesinin ardından pilotu teslim etme sürecinin başladığına değinen Can, müvekkilinin Yayladağı Sınır Kapısından Suriyeli yetkililere teslim edildiğini aktardı. 
Can, bir sonraki duruşmanın ise 25 Ekim'de görüleceğini sözlerine ekledi. 
 
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu. 
 
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
HataySufhan
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