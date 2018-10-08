O mahalleye ilk kadın aday

BASIN mensupları ile kahvaltıda buluşan Yeni Mahalle Muhtar Adayı Nurgül Özen Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağını belirterek, “Eski esnaf rahmetli Berber Ayaz’ın kızıyım. Bu hizmet yarışında ben de varım. Amacım sosyal anlamda insanlara daha faydalı olabilmek.” dedi. Yeni mahallede tek kadın aday olduğunu belirten muhtar adayı Özen, “Tek bayan aday olarak kendime güveniyorum. Ailemden büyük destek aldım. İnsanlarla iç içe olmayı ve hizmet etmeyi seviyorum. Yeni mahalle benim doğup büyüdüğüm yer. Amacım vatandaşlarımın gönlüne girebilmek.” diye konuştu.

Projelerinden de bahseden Özen, “Özellikle Bakım muhtaç vatandaşlarımız var. Bunlar için yemek servisimiz olacak. Benim başka bir işim yok herkesle tek tek ilgileneceğim. Mahallemiz için Kuran kursu projemiz var. Burası aynı zamanda gençlik merkezi olacak. Bizim mahallemizde masa sandalyemiz yok ilk yapacağımız iş bu olacak. Mahallemizin eksiklerini en kısa sürede temin edeceğim. Amacımız hizmet, mahallem için ne gerekiyorsa yapmak için mücadele edeceğim. Herkesin desteğini bekliyorum” diye konuştu