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O imama soruşturma

Diyanet rock müziği ile uğraşan imama soruşturma açtı

O imama soruşturma

Diyanet rock müziği ile uğraşan imama soruşturma açtı

17 Eylül 2013 Salı 13:47
O imama soruşturma
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DİYANET İşleri Başkanlığı, rock müziği ile uğraşan ve bir albüm çıkaran Antalya’nın Kaş İlçesi’ne bağlı Pınarbaşı Köyü İmamı Ahmet Muhsin Tüzer hakkında soruşturma açtı.

Antalya Müftülüğü, imam Ahmet Tüzer’in Kaş’ta verdiği konser sonrası, konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müfettiş istedi. Diyanet İşleri’nden müfettiş Abdulkadir Albayrak, Kaş’a gelerek İlçe Müftüsü Fetullah Yavuz ve diğer müftülük yetkililerinden bilgi aldı, ayrıca İmam Tüzer’in Kaş’ta verdiği konseri izleyenlerin görüşlerine başvurdu.

Pınarbaşı Köyü’nde de Muhtar Yusuf Acar ve köylülerden bilgi alan müfettiş Albayrak, İmam Ahmet Muhsin Tüzer’in de ifadesini aldı.
'SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Soruşturma hakkında konuşmak istemediğini söyleyen İmam Tüzer, "Müzik çalışmalarını görevimi aksatmadan yaptım. Suç işlediğimi düşünmüyorum. İmamlık görevimi ve müzik çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 17.09.2013 13:51
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıRockçı ImamAntalyaSoruşturmaAHMET MHUSİN TÜZER
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