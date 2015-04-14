O ilde fiyatları uçuşa geçti

GAZİANTEP'TE düşük kur ve yüksek faiz kaynaklı borçlanma problemleri ile Suriye etkisinin yanı sıra en önemli bir diğer konu da arsa spekülasyonu. Gaziantep'e iner inmez herkesin ağzında bir arsadır dolaşıyor. Zaten göç alan şehirde bir de Suriyeli akını başlayınca konut ve ardından arsa fiyatları da artmaya başlamış. Arsa fiyatlarının yükseldiğini gören sanayiciler ve işadamları da kredi çekerek arsa alıp satmaya ve buradan para kazanmaya başlamış. Öyle ki anlatılanlara göre bir arsanın ayda 6-7 kere el değiştirdiği bile olmuş. Bu trend 2015 başından itibaren ise durmuş. Ocak başından bu yana daha önce yüksek bedellerle arsa toplayanlar şimdi ödedikleri rakamlara bu alanları elden çıkarmakta zorlanıyor.

Söylentiler hızla artınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girdiği gözleniyor. Gaziantep gezimiz sırasında konuşma fırsatı bulduğumuz Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin şehirde arsa ve ev fiyatlarında balon oluşmaması için daha fazla imar alanı açtıklarını belirtti. Özellikle kentin trafiğini de azaltacak ve şehir içindeki kira ve ev fiyatlarını dengeleyecek bir uydu kent çalışmaları olduğunu açıklayan Fatma Şahin, organize sanayi bölgesi yakınına kuracakları uydu kent ile çalışanlara da daha rahat bir yaşam imkânı sağlayacaklarını anlattı.

SURİYE'NİN OLUMLU ETKİSİ DE OLDU

Şehrin sanayisindeki sorunlar ile ilgili net olarak 2007'den bu yana iflas süreci devam eden tek bir firmanın sıkıntısının bilindiğini belirten Şahin üç firmanın daha yasal başvuru yaptığını, bunun toplam içinde çok küçük bir orana işaret ettiğini ifade etti. Firmaların dönemlerle ilgili sıkıntılarının olabileceğini ancak Gaziantep sanayicisinin kendisini yeni duruma kolay adapte ettiğini, her seferinde krizlerden kurtulmayı başardığını dile getiren Şahin, Suriye'deki savaşın kötü etkilelerinin yanı sıra Gaziantep'e olumlu etkilerinin de olduğunu söyledi.

Fatma Şahin, "Bu süreçte Suriye sanayiinin çöküşü Gaziantep sanayiini yükseltti. Ayrıca gelenler içinde doktorlar ve mühendisler de bulunuyor. Bunlar şehre katkı sağlıyor. Gaziantep'i değerlendirirken bunları da unutmamak lazım" yorumunu yaptı.

'REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ'

Şehrin rekabet gücünü artırmak için belediye olarak arkeoloji Enstitüsü kurduklarını ve bunun için 10 milyon dolarlık hibe aldıklarını açıklayan Şahin, ayrıca tüm Gaziantep ve Güneydoğu illerinin gurur duyacağı kongre merkezi yaptıklarını hatırlatarak şehrin bir adım daha ileri gitmesi için girişimlerinin süreceğini söyledi. Hükümetin son açıkladığı paketlerin sanayinin sorunlarını çözmede etkili olacağını dile getirdi.

"KORKMAYA GEREK YOK, YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık, petrol fiyatlarının düşüşü nedeniyle piyasalarda bir daralma olduğunu hatırlatarak "Bu diğer illeri olduğu gibi Gaziantep'i de etkiledi. Ancak şunu unutmamak lazım, hızlı giden aracın kaza yapma olasılığı yüksektir. Gaziantep hızlı koşan bir kent olduğu için ekonomik daralma dönemlerinde bu özellik öne çıkmasını sağlıyor. Gaziantep bu riski ner zaman aldı ve bundan sonra da almaya devam edecek. Gaziantep'te şu anda da yatırımlar sürüyor. Durumu çok kötü olan ilde yatırım yapılır mı?" diye konuştu.

Şehirde kriz var diyenlerin kriz tellallığı yaptığını vurgulayan Bartık şunları kaydetti:

KRİZ TELLALARI DEVREYE GİRDİ

"Sadeci birkaç ihracatçı firmada karşılıklı çek alışverişi yapılmış. Korkulacak bir şey yok. Gazianteplinin ekstra lüzumsuz harcaması yok, İsviçre'de paramız yok. Gaziantepli kazandığını işine, sanayiye yatırır. Eğer zarar varsa bu faaliyet zararlarıdır. Diğer yandan arsa borsası veya balonu olması mümkün değil. Şimdi gidin organize sanayi bölgesinden yer talep edin yer bulamazsınız. Arsa işinden sanayiciler para da kazandı ama şimdi yine ellerindeki arsaların değeri olduğu gibi duruyor."

"ARSANIN YERİNİ GÖRMEDEN ALANLAR OLDU"

Gaziantepli işadamı Aslankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Arslan kente Suriyeli akını başlayınca konutlar ve ardından arsa fiyatlarının adeta patlama yaşandığını dile getiriyor.

Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarına göre son 5 yılda Gaziantep'te konut fiyatlarının yüzde 130 artması bu iddiaları doğruluyor. Arslan'ın dediğine göre özellikle arsada büyük bir fiyat artışı yaşanmış durumda. Öyle ki 1 arsanın ayda 6-7 kez el değiştirdiği bile olmuş. Arsayı görmeden, nerede olduğunu bilmeden işadamları aldıkları arsaları başka bir işadamına, o da başka birisine satarak para kazanmaya başlamış. Tabii bir yere kadar. Genel kanı 2015 Ocak ayında bu sürecin sona erdiği. Suriye ile işler tamamen kesilip Ortadoğu ile Mısır ve Libya pazarları da tamamen kapanınca para akışının durması süreci bitiren tamel neden olmuş. Konut fiyatlarındaki şişkinliğe de dikkat çeken başta çelik olmak üzere bölgede birçok alanda firmaları bulunan Arslan, 80 bin liralık dairelerin 200 bine kadar çıktığını belirterek bu rakamın en ez yüzde 40'ının arsa spekülasyonu kaynaklı olduğunu vurguluyor. Zorda kalan işadamaları da her zaman yaptıkları gibi ilk iş olarak işçi çıkarmaya başvuruyor. Şimdilik 47 bin kişinin işten çıkarıldığı hesaplanıyor.

"ARSA TOPLAYAN İŞADAMLARININ SAYISI ARTTI"

Eski Gaziantep Belediye Başkanı celal doğan sıkıntının nedenlerinden birisinin de Tarım Bakanlığı'nın tarım arazilerinin imara açılmasını yasaklayan kararı olduğunu ifade ediyor. İmara açılması beklentisiyle dağ taş demeden arsa toplayan işadamlarının bu beklenti gerçekleşmeyince ellerindeki arsaların fiyatlarının düştüğünü ifade eden Doğan, sadece bu nedenle 40 fabrikanın iflas ettiğini, yıl sonuna kadar da sürecin devam etmesini beklediklerini ifade ediyor.

"SIKINTININ NEDENİ BANKACILARIN YAPTIĞI HATALAR"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdülkadir Çıkmaz ise mevcut durumdan umutlu. Çıkan sıkıntıları bankacıların yaptığı hataya bağlayan Çıkmaz, "Önemli olan şirketleri yüzdürmek. Yüzdürdüğünüz zaman o parayı alırsınız. Zorda denilen fabrikalar çalışıyor. Gaziantep 6 milyar dolar ihracat yapan bir şehir. Gaziantep'in alışık olmadığı bir durum olduğu için küçük şeyler ses getiriyor" diye konuştu.

"ŞEHİRDE 22 DEĞİL SADECE 10 FİRMA SIKINTI YAŞIYOR"