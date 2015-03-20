O havalimanının ismi değiştirildi

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: "Kars Havalimanı'nın isminin 'Kars Harakani Havalimanı' olarak değiştirilmesi; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 64 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır."