O görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti

Babasından sürekli işkence ve şiddet gören 19 yaşındaki Tuğba'nın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti.



Sosyal medyada konuşulan görüntülerle ilgili açıklama yapan Selçuk, " Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.