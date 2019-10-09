O görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti
Annesi yatalak olan ve babasından işkence gören 19 yaşındaki Tuğba ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." dedi
GÜNCEL 08.10.2019, 23:40
Babasından sürekli işkence ve şiddet gören 19 yaşındaki Tuğba'nın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti.
Sosyal medyada konuşulan görüntülerle ilgili açıklama yapan Selçuk, " Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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