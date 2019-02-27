O gıdalarda katkı maddesi kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle kavurma ve tarhanada katkı maddesi kullanımı yasaklandı.

O gıdalarda katkı maddesi kullanılamayacak
banner404

TARIM ve Orman Bakanlığının, TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.

Yönetmelikte, ilgili Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü ile uyumlu  düzenlemeler yapıldı. Buna göre, "E 957 (Taumatin)" kodlu katkı maddesi, aroma artırıcı  fonksiyonu ile "soslar ve patates, tahıl, un veya nişasta ile bazlı  atıştırmalıklar" adlı kategorilerde kullanılmak üzere katkı maddeleri tablosuna  eklendi. Soslar kategorisinde sadece salata soslarında kullanımına izin verilen  "E 476" kodlu "Poligliserol polirisinoleat"adlı katkı maddesinin kullanımı, tüm  emülsifiye edilmiş sosları kapsayacak şekilde genişletildi.

Düzenleme kapsamına bazı yeni katkı maddeleri eklenirken, bazı  maddeler ise yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikle, takviye edici gıdaların kategorileri de "kapsüller,  tabletler", "sıvı formdakiler" olarak belirlenirken,  kavurma ve tarhanada tüm  katkı maddeleri yasaklandı.

Yönetmeliğe uyum için 1 Ocak 2020'ye kadar geçiş süreci tanındı.

Öte yandan bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin  Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de  Resmi Gazete'de yayımlandı. AB'ye uyum amacıyla yapılan düzenlemeyle, bazı katkı  maddelerinin spesifikasyonlarında değişikliğe gidilirken, bazı katkı maddeleri de  yönetmelikten çıkarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünyanın en küçük bebeği Japonya'da doğdu
Dünyanın en küçük bebeği Japonya'da doğdu
  1. DÜNYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472